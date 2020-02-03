Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом на севере Москвы

14:29
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом в Западном Дегунине на улице Базовской.
"45 домов проголосовало, чтобы переселиться в новые дома вместо пятиэтажек. Мы нашли шесть площадок, новых, стартовых. На трех уже идет строительство", – рассказал мэр Москвы во время общения с жителями пятиэтажек, которые переедут в новые дома.
По его словам, также запланировано строительство новых объектов социальной инфраструктуры.
"Проект планировки мы с вами обсуждали. Будет построена школа дополнительная, детский сад, поликлиника", – подчеркнул Собянин.
Кроме того, в районе будет организовано благоустройство. Глава города добавил, что стартовый дом сдадут в мае 2021 года.
В программу реновации в районе Западное Дегунино включены 45 пятиэтажек. В новые квартиры должны переехать 9,5 тысячи жителей района. Для организации первой волны расселения подобраны шесть стартовых площадок общей мощностью 118,3 тысячи квадратных метров жилья. В настоящее время идет строительство трех стартовых домов: на Ангарской улице, 33, на Базовской улице, владении 15, корпусе 16, и на Талдомской улице, напротив владения 1.
Кроме того, проект планировки территории микрорайонов 11–12 Западного Дегунина предполагает строительство поликлиники на 750 посещений в смену, школы на 650 мест, детского сада на 150 мест, торгового центра, ФОКа, объекта социального обслуживания, общественного центра, наземного паркинга и храма.
Новостройка на Базовской улице спроектирована как 8-секционный жилой дом высотой 15–16 этажей. В нем разместятся 585 квартир: 114 – однокомнатных, 389 – двухкомнатных и 82 – трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 33,15 тысячи квадратных метров. Подземная автостоянка будет рассчитана на 350 мест.
На первых этажах расположатся нежилые помещения для размещения магазинов, служб быта и прочих объектов для обслуживания местных жителей. В отделке фасадов жилого дома применят сертифицированную навесную фасадную систему с облицовкой бетонной плиткой, фасадными кассетами из профилированного оцинкованного листа и керамогранитной плиткой "под дерево".
Улучшенную отделку квартир и мест общего пользования планируется выполнить в строгом соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Глубина балконов/лоджий составит не менее одного метра с обязательным остеклением и дополнительным защитным ограждением. Установка поквартирных узлов отопления позволит жителям самостоятельно регулировать температуру в помещениях и экономить на расходах на отопление.
Во дворе новостройки и на прилегающей территории планируется обустроить детскую и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, площадку для отдыха, удобные тротуары и пешеходные дорожки, а также организовать места для парковки автомобилей. В рамках озеленения высадят 28 крупномерных деревьев, 1 129 кустарников, устроят 4,1 тысячи квадратных метров газонов и более 460 квадратных метров цветников.
Ранее Собянин утвердил проект планировки территории микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района столицы. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Проект планировки подготовлен в целях реализации программы реновации жилья. Участок площадью 77 гектаров ограничен Савеловским направлением МЖД, улицей Стандартной, Путевым проездом, Алтуфьевским шоссе, улицами Инженерной и Бегичева, а также проездом Черского.
Также стало известно о строительстве трех жилых домов по программе реновации. Новостройки расположатся на Севастопольском проспекте, владении 79, на Черноморском бульваре, владении 22, корпусе 2, и на Керченской улице, владении 20, корпусе 1.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: