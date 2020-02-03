Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом на севере Москвы

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Сергей Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом в Западном Дегунине на улице Базовской.

"45 домов проголосовало, чтобы переселиться в новые дома вместо пятиэтажек. Мы нашли шесть площадок, новых, стартовых. На трех уже идет строительство", – рассказал мэр Москвы во время общения с жителями пятиэтажек, которые переедут в новые дома.

По его словам, также запланировано строительство новых объектов социальной инфраструктуры.

"Проект планировки мы с вами обсуждали. Будет построена школа дополнительная, детский сад, поликлиника", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, в районе будет организовано благоустройство. Глава города добавил, что стартовый дом сдадут в мае 2021 года.

В программу реновации в районе Западное Дегунино включены 45 пятиэтажек. В новые квартиры должны переехать 9,5 тысячи жителей района. Для организации первой волны расселения подобраны шесть стартовых площадок общей мощностью 118,3 тысячи квадратных метров жилья. В настоящее время идет строительство трех стартовых домов: на Ангарской улице, 33, на Базовской улице, владении 15, корпусе 16, и на Талдомской улице, напротив владения 1.

Кроме того, проект планировки территории микрорайонов 11–12 Западного Дегунина предполагает строительство поликлиники на 750 посещений в смену, школы на 650 мест, детского сада на 150 мест, торгового центра, ФОКа, объекта социального обслуживания, общественного центра, наземного паркинга и храма.

Новостройка на Базовской улице спроектирована как 8-секционный жилой дом высотой 15–16 этажей. В нем разместятся 585 квартир: 114 – однокомнатных, 389 – двухкомнатных и 82 – трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 33,15 тысячи квадратных метров. Подземная автостоянка будет рассчитана на 350 мест.

На первых этажах расположатся нежилые помещения для размещения магазинов, служб быта и прочих объектов для обслуживания местных жителей. В отделке фасадов жилого дома применят сертифицированную навесную фасадную систему с облицовкой бетонной плиткой, фасадными кассетами из профилированного оцинкованного листа и керамогранитной плиткой "под дерево".

Улучшенную отделку квартир и мест общего пользования планируется выполнить в строгом соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Глубина балконов/лоджий составит не менее одного метра с обязательным остеклением и дополнительным защитным ограждением. Установка поквартирных узлов отопления позволит жителям самостоятельно регулировать температуру в помещениях и экономить на расходах на отопление.

Во дворе новостройки и на прилегающей территории планируется обустроить детскую и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, площадку для отдыха, удобные тротуары и пешеходные дорожки, а также организовать места для парковки автомобилей. В рамках озеленения высадят 28 крупномерных деревьев, 1 129 кустарников, устроят 4,1 тысячи квадратных метров газонов и более 460 квадратных метров цветников.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района столицы. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Проект планировки подготовлен в целях реализации программы реновации жилья. Участок площадью 77 гектаров ограничен Савеловским направлением МЖД, улицей Стандартной, Путевым проездом, Алтуфьевским шоссе, улицами Инженерной и Бегичева, а также проездом Черского.

Также стало известно о строительстве трех жилых домов по программе реновации. Новостройки расположатся на Севастопольском проспекте, владении 79, на Черноморском бульваре, владении 22, корпусе 2, и на Керченской улице, владении 20, корпусе 1.