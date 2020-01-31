Три жилых дома начали строить в Зюзине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Зюзино началось строительство трех жилых домов по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Новостройки расположатся на Севастопольском проспекте, владении 79, на Черноморском бульваре, владении 22, корпусе 2, и на Керченской улице, владении 20, корпусе 1. Сейчас на всех трех объектах идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог. Началась разработка котлована. Ввести здания в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Первый дом – односекционный. Фасады здания отделают клинкерной облицовочной плиткой и пиленым фасадным кирпичом. Всего в доме будет 115 квартир общей площадью 6,8 тысячи квадратных метров.

В новостройке на Черноморском бульваре разместятся 129 квартир общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров. Жилой дом представляет собой двухсекционное здание переменной этажности. Фасады облицуют клинкерной плиткой и керамическим облицовочным кирпичом.

Здание на Керченской – односекционное и рассчитано на 120 квартир. Общая площадь квартир составит 7 тысяч квадратных метров. Фасады здания отделают клинкерной плиткой и керамическим пиленым кирпичом. Первые этажи жилых домов будут нежилыми – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения: магазины, аптеки, кружки для детей.

Также новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовые территории благоустроят, обустроят детские игровые площадки, спортивные площадки и площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземным одноэтажным парковкам предусмотрены машино-места на открытых плоскостных стоянках, в том числе и для маломобильных людей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.

На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

В 2019 году по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

