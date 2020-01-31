Дом на 924 квартиры в Метрогородоке по программе реновации введут в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Строящийся по программе реновации дом на 924 квартиры в столичном районе Метрогородок в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации в районе Метрогородок по адресу Открытое шоссе, владение 30, земельный участок № 1. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он также отметил, что на данном этапе идут подготовительные работы. Строительство, а также вырубка зеленых насаждений на стартовой площадке ведутся на основании разрешения Мосгосстройнадзора и Москомэкспертизы.

Загрутдинов подчеркнул, что все строительные работы осуществляются за пределами национального парка "Лосиный остров".

Сообщается, что общая площадь будущих квартир составит 52 710 тысяч квадратных метров. Также шесть однокомнатных квартир будут оборудованы для маломобильных людей: здесь будут более широкие коридоры и дверные проемы, а также будет установлена специальная сантехника.

"Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрен в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года", – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в департаменте добавили, что новый дом будет оборудован всеми необходимыми системами контроля и безопасности: системой учета потребления энергоресурсов, системой охраны и видеонаблюдения, пожарной сигнализацией.

При строительстве будет соблюден регламент обязательного благоустройства прилегающей территории, в рамках которого будет проведено озеленение, обустройство детской игровой и строительной площадок, а также площадки для отдыха взрослых.

Ранее стало известно, что по программе реновации строящийся дом в Щукине введут в эксплуатацию в 2020 году. Кроме того, в столичном районе Зюзино началось строительство еще трех жилых домов.

