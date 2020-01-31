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Город

21:00

Утвержден проект планировки территории в Алтуфьевском районе

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района столицы. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Проект планировки подготовлен в целях реализации программы реновации жилья. Участок площадью 77 гектаров ограничен Савеловским направлением МЖД, улицей Стандартной, Путевым проездом, Алтуфьевским шоссе, улицами Инженерной и Бегичева, а также проездом Черского.

Проектом предлагается освободить эту территорию от 50 многоквартирных домов общей площадью более 169 тысяч квадратных метров и отдельно стоящих нежилых объектов общей площадью более 8 тысяч квадратных метров.

На их месте планируется построить многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами общей площадью наземной части почти 556 тысяч квадратный метров и отдельно стоящих нежилых объектов общей площадью 53,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в Зюзине началось строительство трех жилых домов по программе реновации. Новостройки расположатся на Севастопольском проспекте, владении 79, на Черноморском бульваре, владении 22, корпусе 2, и на Керченской улице, владении 20, корпусе 1.

Сейчас на всех трех объектах идут подготовительные работы. Ввести здания в эксплуатацию планируется в 2022 году.

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