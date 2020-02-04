Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Черемушках в 2020 году

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном районе Черемушки в текущем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации на 90 квартир, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Как уточняется, дом находится по адресу: улица Гарибальди, владение 17.
"В настоящее время уже завершено возведение монолитного каркаса здания, ведется монтаж оконных блоков, устройство внутренних инженерных сетей. Дом рассчитан на 90 квартир", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
Двухсекционный жилой дом строят по индивидуальному проекту. На фасады, облицованные керамогранитными плитами, установят коробы под кондиционеры.
Всего в доме разместят 90 квартир (однокомнатных – 18, двухкомнатных – 54, трехкомнатных – 18). Две квартиры оборудуют для маломобильных граждан.
Ранее стало известно, что первый дом по программе реновации в столичном районе Щукино введут в эксплуатацию в течение 2020 года. В доме будет 306 квартир. Новое жилье предусмотрено также для маломобильных граждан. Всего же в районе Щукино новые квартиры получат жители 42 жилых домов. Для расселения жителей подобраны три стартовые площадки. Еще два дома находятся в стадии разработки, их возведут на Авиационной улице.
Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.
На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.
С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.
В Москве в 2020 году по программе реновации построят миллион квадратных метров жилья
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