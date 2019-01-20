Названы 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа

Фото: кадр из фильма "Сталкер", режиссер Андрей Тарковский

Портал "Словодел" опубликовал список самых популярных советских фильмов в западных странах. Рейтинг составлен на основе данных IMDb.com – одного из самых популярных сайтов о фильмах.

В десятку попали сразу шесть фильмов режиссера Андрея Тарковского. Первое место заняла его работа "Сталкер", второе – военная драма "Иди и смотри" (режиссер Элем Климов), третье – еще одна картина Тарковского "Солярис". Также в десять самых популярных советских фильмов вошли "Андрей Рублев" (Андрей Тарковский), "Зеркало" (Андрей Тарковский), "Ирония судьбы, или с легким паром" (Эльдар Рязанов), "Жертвоприношение" (Андрей Тарковский), "Ностальгия" (Андрей Тарковский), "Война и мир" (Сергей Бондарчук) и "Броненосец "Потемкин" (Сергей Эйзенштейн).

Рейтинг составлен в честь годовщины выхода самого титулованного отечественного фильма "Броненосец "Потемкин". Премьера картины состоялась в Москве 18 января 1926 года. "Там сделаны такие вещи, которые до этого не делали, например, ритмический монтаж, как в сцене на лестнице. Именно кинематографические инновации сделали картину популярной", – объясняет успех картины киновед Наталья Венжер.

В конце октября 2018 года BBC составила список 100 лучших неанглоязычных картин. В него вошли фильмы Тарковского "Зеркало" (20 место), "Андрей Рублев" (40), "Сталкер" (49) и "Солярис" (57). Также в рейтинге советские фильмы "Броненосец Потемкин" (24) и "Иди и смотри" (59).