Фильмы Тарковского и Эйзентштейна включили в список 100 лучших картин мира

Фото: кадр из фильма "Солярис", режиссер Андрей Тарковский

В рейтинг 100 лучших неанглоязычных картин по версии BBC вошли фильмы Андрея Тарковского, Сергея Эйзентштейна и Элема Климова.

Драма Тарковского "Зеркало" (1974) заняла в списке 20-е место. В сотню лучших также попали "Броненосец Потемкин" (1925) Эйзентштейна, занявший 24-е место, "Иди и смотри" (1985) Климова, который расположился на 59-м месте. Еще три картины Тарковского – "Андрей Рублев" (1966), "Сталкер" (1979) и "Солярис" (1972) – разместились соответственно на 40-й, 49-й и 57-й строчках рейтинга.

По данным BBC, в создании рейтинга участвовали 209 кинокритиков из 43 стран мира, включая четверых россиян. Путем голосования они выбрали картины 67 режиссеров из 24 стран.

Лидирующие позиции в рейтинге BBC по количеству работ заняло франкоязычное кино, представленное 27 картинами. Далее следует кино на китайском языке с 12 картинами, а также итальянское и японское кино (по 11 фильмов).

Абсолютным победителем рейтинга стала работа японского режиссера Акиры Куросавы "Семь самураев" (1954). На втором месте – фильм итальянского режиссера Витторио де Сика "Похитители велосипедов" (1948). В топ-3 попала и еще одна японская кинолента – "Токийская повесть" (1953) Ясудзиро Одзу.