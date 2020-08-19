Член ОП РФ предлагает ввести в школах курс медицинской грамотности

15:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец предложила ввести в школах курс, на котором ученикам расскажут о медицинской грамотности. Предложение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, передает RT.
По словам члена ОП России, главная цель программы состоит в повышении осведомленности школьников об угрозах вирусных заболеваний. Кроме того, ребята узнают, как защититься от вирусов. Из текста обращения следует, что учащимся надо донести основы индивидуальной защиты и технику применения средств защиты.
Волынец отмечает, что потребность в курсе обусловлена не только ситуацией с COVID-19, но также и низким уровнем понимания природы вирусных заболеваний.
"Другой частью данного курса должна стать профилактика вирусных заболеваний, в том числе способы немедикаментозного укрепления иммунитета: базовые понятия правильного питания и ЗОЖ", – рассказывает член Общественной палаты.
Так, данный курс, по словам Волынец, может стать частью программы предмета ОБЖ.
Ранее в Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года. Предлагают запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: