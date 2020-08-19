Член ОП РФ предлагает ввести в школах курс медицинской грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец предложила ввести в школах курс, на котором ученикам расскажут о медицинской грамотности. Предложение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, передает RT.

По словам члена ОП России, главная цель программы состоит в повышении осведомленности школьников об угрозах вирусных заболеваний. Кроме того, ребята узнают, как защититься от вирусов. Из текста обращения следует, что учащимся надо донести основы индивидуальной защиты и технику применения средств защиты.

Волынец отмечает, что потребность в курсе обусловлена не только ситуацией с COVID-19, но также и низким уровнем понимания природы вирусных заболеваний.

"Другой частью данного курса должна стать профилактика вирусных заболеваний, в том числе способы немедикаментозного укрепления иммунитета: базовые понятия правильного питания и ЗОЖ", – рассказывает член Общественной палаты.

Так, данный курс, по словам Волынец, может стать частью программы предмета ОБЖ.

Ранее в Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года. Предлагают запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года.