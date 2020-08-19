Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по работе колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Роспотребнадзоре посоветовали колледжам РФ перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат.

"Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат", – отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Также рекомендуется колледжам и техникумам пока воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Кроме того, допускать иностранных студентов к занятиям будут только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию и сдачи ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции.

"Студенты – иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции, с проведением на 10–12-й день обследования на COVID-19 методом ПЦР", – говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить школьников и студентов средствами индивидуальной защиты. По его словам, в России все еще выявляются новые случаи COVID-19 и, чтобы предотвратить развитие болезни, нужно до конца года обеспечивать учащихся защитными масками на безвозмездной основе.

По данным ВОЗ на 19 августа, в мире зафиксировано более 21,7 миллиона случаев заражения, свыше 771 тысячи человек скончались.

В России выявлен 937 321 случай COVID-19, вылечились 749 423 человека, скончались 15 989.