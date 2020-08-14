В Госдуме просят обеспечить студентов защитными масками

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить школьников и студентов средствами индивидуальной защиты, сообщает RT.

По его словам, в России все еще выявляются новые случаи COVID-19 и, чтобы предотвратить развитие болезни, нужно до конца года обеспечивать учащихся защитными масками на безвозмездной основе.

Парламентарий считает, что так получится минимизировать риски распространения болезни в учебных заведениях, в которых активно взаимодействуют тысячи детей.

Ранее Владимир Путин объявил о регистрации первой в стране вакцины от коронавируса. Она получила название "Спутник V".

В настоящий момент введение препарата от COVID-19 в гражданский оборот планируется с 1 января 2021 года. Первыми, кто сможет сделать прививку от коронавируса, станут учителя и медицинские работники. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.