В МВД заявили о снижении числа случаев семейного насилия

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МВД не фиксирует роста числа случаев семейного насилия в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что статистика, напротив, показывает снижение количества таких правонарушений.

По итогам первого квартала 2020 года, число правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.

МВД отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой, в частности, квалифицируется домашнее насилие. Ранее предлагалось назначать вместо штрафа административный арест.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал документ касательно профилактики домашнего насилия в регионах. Главы субъектов РФ должны будут решить вопрос о создании кризисных центров, где могли бы жить жертвы до момента улаживания конфликта.

Региональным властям отдано распоряжение по информационной работе. Главам регионов рекомендовано поддержать некоммерческие организации, работающие в сфере профилактики подобных проявлений.

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение пяти министерствам и Роспечати совместно рассмотреть депутатское обращение по данной проблеме. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что в условиях самоизоляции следует заимствовать зарубежный опыт. Она рассказала, например, что для информирования полицейских о домашнем насилии можно применять кодовое слово.