Голикова поручила пяти министерствам разобраться с домашним насилием

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Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение пяти министерствам и Роспечати совместно рассмотреть депутатское обращение по проблеме домашнего насилия, передает ТАСС.

"Татьяна Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати проработать обращение депутатов по поводу домашнего насилия", – сообщили в секретариате вице-премьера.

Рост числа случаев семейно-бытового насилия в условиях пандемии коронавируса и введения ограничений на передвижение фиксируются во многих странах, в том числе в России. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал документ касательно профилактики домашнего насилия в регионах. Главы субъектов РФ должны будут решить вопрос о создании кризисных центров, где могли бы жить жертвы до момента улаживания конфликта.

Региональным властям отдано распоряжение по информационной работе, которая должна быть направлена на создание негативного образа и отторжения семейно-бытового насилия. Главам регионов рекомендовано поддержать некоммерческие организации, работающие в сфере профилактики подобных проявлений.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что в условиях самоизоляции следует использовать зарубежный опыт. Она рассказала, что для информирования полицейских о домашнем насилии можно применять кодовое слово.