В Госдуме предложили сообщать в полицию о домашнем насилии при помощи кодового слова

14:10
Фото: depositphotos/sdecoret
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что в условиях самоизоляции надо использовать зарубежный опыт. Она рассказала, что для информирования полицейских о домашнем насилии можно применять кодовое слово, передает Агентство "Москва".
"Очевидно, что длинные праздники или выходные, а тем более самоизоляция в любой стране обычно показывают, что количество жертв домашнего насилия увеличивается в разы", – обращает внимание парламентарий.
По словам Пушкиной, ситуация в России осложнилась в связи с закрытием кризисных центров.
Участились звонки от жертв домашнего насилия с переходом на режим самоизоляции, подчеркнули в Госдуме. Жалобы поступают не только от женщин, но и людей преклонного возраста.
Особые меры приняты в стране в целях нераспространения коронавируса.
Так, за сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля.
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