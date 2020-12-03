Медведев назвал число выявленных экстремистских преступлений в 2020 году

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств, служб и агентств рассказал, что за 10 месяцев текущего года правоохранители выявили более 700 экстремистских преступлений.

"Большая часть нарушений закона была совершена с помощью интернета", – пояснил Медведев и добавил, что 10 лет назад ситуация выглядела совсем иначе.

Ранее Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию. Речь идет об экстремистских материалах.