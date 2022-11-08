Власти Рязанской области ввели ограничение на запуск беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Рязанской области Павел Малков запретил запускать беспилотники на территории региона. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте газеты "Рязанские ведомости".

Уточняется, что запрет не коснется органов государственной власти и местного самоуправления. Действовать он будет до тех пор, пока в области не будет снят режим повышенной готовности.

Ограничения ввели для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в Рязанской области.

Ранее власти Крыма ввели ограничения на использование гражданами пиротехники и беспилотников на территории полуострова. Ограничения на полет беспилотных судов будут распространяться как на физических, так и на юридических лиц. Запрет не будет касаться представителей федеральных органов власти, их территориальных органов и исполнительных органов республики.

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