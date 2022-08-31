В Крыму ограничили использование гражданами пиротехники и беспилотников

17:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Крыма ввели ограничения на использование гражданами пиротехники и беспилотников на территории полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ, подписанный главой региона Сергеем Аксеновым.
"Ввести ограничения на всей территории Республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", – следует из текста документа.
Согласно указу, ограничения на полет беспилотных судов будут распространяться как на физических, так и на юридических лиц. Запрет не будет касаться представителей федеральных органов власти, их территориальных органов и исполнительных органов республики.
Ранее взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.
В региональном Минздраве сообщили, что в результате инцидента пострадали 13 человек. До этого в министерстве рассказали, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.
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