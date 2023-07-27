Генпрокуратура РФ направила в суды иски на шесть млрд рублей за нарушения в сфере ОПК

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Сотрудникам прокуратуры удалось пресечь более 42 тысяч нарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. В суды были направлены иски более чем на 6 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вопросы, связанные с надзором в сфере ОПК, имеют особое значение.

"Прокурорами пресечено более 42 тысяч нарушений законов, в суды направлено 2 тысячи исков о возмещении ущерба государству на сумму свыше 6 миллиардов рублей", – уточнили в ведомстве.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что предприятия ОПК выходят на новый уровень интенсивности производства, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года.

По его словам, учитывая развертываемые мощности, для предприятий ОПК необходимы более 16 тысяч специалистов, которые смогут обеспечить поставки востребованных образцов вооружения и военной спецтехники, речь идет о рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах.

Мантуров также добавил, что государство авансирует предприятиям большие финансовые ресурсы.



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