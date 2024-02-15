Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Корсакову

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Корсаков удостоен звания за мужество и героизм, которые он проявил при осуществлении длительного космического полета на МКС.

Корсаков родился в Киргизской ССР (Республика Кыргызстан), в 2012-м получил должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов ЦПК имени Ю. А. Гагарина. Спустя два года Корсаков стал космонавтом-испытателем, а уже в 2022 году был участником экспедиции на МКС, входил в состав "бауманского экипажа".

Ранее российский президент наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Из указа Путина следует, что чеченский лидер был удостоен этого за "большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".

До этого президент присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву. Его наградили за мужество и героизм, которые он проявил во время космического полета на МКС.