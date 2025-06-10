В России обновлена форма сотрудников МВД

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Для сотрудников российской полиции обновились нормы вещевого обеспечения, а также описание форменной одежды. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее постановления кабмина, вступившее в силу 10 июня.

У полицейских появились новые предметы одежды: демисезонная куртка, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли. Также сотрудники МВД станут получать сразу два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного, а заместо трех шерстяных брюк им выдадут двое.

Введены изменения и в части женской полицейской формы. Вместо шерстяной фуражки сотрудницам МВД выдадут шерстяную пилотку, а заместо зимних или демисезонных полусапог на меху – обычные сапоги.

При этом тип обуви, выдаваемой всем полицейским, будет зависеть от климата. Кроме того, правки коснулись общих положений о вещевом обеспечении МВД в мирное время в части погонов и съемных муфт.

Ранее полицейские в Сириусе стали первыми в стране, кто приступил к несению службы с использованием электросамокатов. Такой вид транспорта нужен для повышения мобильности сотрудников и оперативности реагирования.

Столичные власти также уделяют внимание полицейским, особенно в части улучшения материально-технической базы и социальной поддержки.

В начале текущего года Сергей Собянин решил увеличить ежегодные выплаты сотрудникам МВД, которые стали инвалидами из-за военной травмы, а также выплаты семьям погибших. Сумма выросла с 200 до 400 тысяч рублей.

