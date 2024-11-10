Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов столичного главного управления МВД России. Соответствующая телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Вы – настоящие профессионалы, отстаивающие закон и справедливость. Люди мужества и отваги, ведущие борьбу с преступностью. С вашей службой миллионы москвичей по праву связывают надежды на защищенность и безопасность. И эти надежды вы оправдываете каждодневным трудом на страже правопорядка", – отметил мэр.

Собянин поблагодарил сотрудников МВД за добросовестное и самоотверженное выполнение своего долга, а также за вклад в развитие столицы.

Вместе с тем правительство Москвы будет уделять особое внимание улучшению материально-технической базы полиции и социальной поддержке ее сотрудников, указал градоначальник.

Кроме того, он пожелал сотрудникам МВД здоровья, благополучия и новых успехов в служении людям, обществу и Отечеству.

Ранее Собянин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса Москвы с профессиональным праздником – Днем строителя. Он напомнил, что строительный комплекс города сделал уже очень многое. С 2011 года рабочие построили 250 станций метро, МЦК, МЦД и ввели в строй 1 360 километров дорог.

