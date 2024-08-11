11 августа, 10:46Мэр Москвы
Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба мэра
Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса Москвы с профессиональным праздником – Днем строителя. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Это профессиональный праздник сотен тысяч строителей, архитекторов, проектировщиков – всех тех, кто из года в год делает Москву красивой и комфортной, привлекательной для жизни, работы и отдыха", – говорится в телеграмме градоначальника.
Он напомнил, что строительный комплекс города сделал уже очень многое. С 2011 года рабочие построили 250 станций метро, МЦК, МЦД и ввели в строй 1 360 километров дорог. Также появились свыше тысячи новых детских садов и школ, поликлиник и больниц, а также стадионов и театров.
"Сотни современных домов построены по программе реновации. Набирает ход комплексное развитие бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий", – напомнил мэр.
Ранее Собянин вручил награды победителям ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Награждение проходило в преддверии Дня строителя в концертном зале "Зарядье". Мэр тогда добавлял, что строители Москвы выполняют свою работу качественно и профессионально.
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