Кабмин России увеличил размер индексации окладов военных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Оклады военных, проходящих службу по контракту или призыву, а также сотрудников некоторых органов власти повысят с 1 октября в 1,076 раза, или на 7,6%. Соответствующая информация размещена в постановлении российского правительства.

Ранее кабмин планировал провести индексацию окладов в 1,045 раза, или 4,5%.

"В абзаце первого пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 года Nº 464 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" цифры "1,045" заменить цифрами "1,076", – указано в документе.

Повысить оклады военным на 7,6% предложило министерство обороны. Индексация затронет не только военнослужащих, но и сотрудников Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции, а также сотрудников органов внутренних дел.

Помимо этого, оклады предлагалось повысить сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.