В Госдуме предложили включать отопление летом в холодную погоду

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением включать в квартирах центральное отопление летом, если температура воздуха ниже климатической нормы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил парламентарий, в июле и начале августа на его имя поступило немало обращений от россиян, обеспокоенных похолоданием в их квартирах. Как пишет депутат, из-за частых дождей и низкой для летних месяцев температуры в Центральной России многие считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, когда на улице температура опускается ниже климатической нормы.
"Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года", – подчеркнул Власов, назвавший просьбы включить отопление справедливыми.
"Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", – написал парламентарий министру ЖКХ.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первой половине августа температура воздуха в Европейской России будет ниже нормы.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила москвичей, что уже к вечеру четверга в столичный регион придут сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. За сутки выпадет 50% месячной нормы осадков. По словам синоптиков, погодный коллапс продлится до вечера пятницы.
Отопление в квартирах могут начать включать летом
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