В Госдуме предложили включать отопление летом в холодную погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением включать в квартирах центральное отопление летом, если температура воздуха ниже климатической нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил парламентарий, в июле и начале августа на его имя поступило немало обращений от россиян, обеспокоенных похолоданием в их квартирах. Как пишет депутат, из-за частых дождей и низкой для летних месяцев температуры в Центральной России многие считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, когда на улице температура опускается ниже климатической нормы.

"Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года", – подчеркнул Власов, назвавший просьбы включить отопление справедливыми.

"Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", – написал парламентарий министру ЖКХ.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первой половине августа температура воздуха в Европейской России будет ниже нормы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила москвичей, что уже к вечеру четверга в столичный регион придут сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. За сутки выпадет 50% месячной нормы осадков. По словам синоптиков, погодный коллапс продлится до вечера пятницы.