Погодный коллапс придет в Москву к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей ожидает погодный коллапс: сильные дожди, грозы и порывистый ветер придут к концу рабочей недели. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дожди начнутся в столице вечером в четверг и будут идти до вечера пятницы. За сутки выпадет 50% месячной нормы осадков. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Месячная норма осадков для города в августе составляет 77 миллиметров.

Из-за непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 8 августа до 9:00 9 августа. С 21:00 7 августа до 21:00 8 августа действует предупреждение о грозе.

Отопление в квартирах могут начать включать летом

Ранее синоптики пообещали, что летняя погода вернется в столицу уже в четверг. Благодаря приходу теплых воздушных масс из Европы температурный режим приблизится к средним многолетним значениям.

В выходные снова немного похолодает – днем ожидается +17... +22. Это немного ниже средних многолетних значений.

Также эксперт рассказал о повышении спроса на теплую одежду. Отмечается, что такие форс-мажоры в погодных условиях крайне невыгодны мелким продавцам одежды.