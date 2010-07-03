Погодный коллапс придет в Москву к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичей ожидает погодный коллапс: сильные дожди, грозы и порывистый ветер придут к концу рабочей недели. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Дожди начнутся в столице вечером в четверг и будут идти до вечера пятницы. За сутки выпадет 50% месячной нормы осадков. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Месячная норма осадков для города в августе составляет 77 миллиметров.
Из-за непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 8 августа до 9:00 9 августа. С 21:00 7 августа до 21:00 8 августа действует предупреждение о грозе.
Отопление в квартирах могут начать включать летом
Ранее синоптики пообещали, что летняя погода вернется в столицу уже в четверг. Благодаря приходу теплых воздушных масс из Европы температурный режим приблизится к средним многолетним значениям.
В выходные снова немного похолодает – днем ожидается +17... +22. Это немного ниже средних многолетних значений.
Также эксперт рассказал о повышении спроса на теплую одежду. Отмечается, что такие форс-мажоры в погодных условиях крайне невыгодны мелким продавцам одежды.
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