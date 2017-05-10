Форма поиска по сайту

10 мая 2017, 14:10

Экономика

Отопление вновь включат в московских домах из-за похолодания

Отопление снова включают в московских жилых домах и объектах социальной сферы из-за похолодания. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Московская объединенная энергетическая компания".

Отмечается, что отопление будет включено в домах до конца дня 10 мая. Подачу тепла в 71 тысяче зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов, отключили в начале мая.

МОЭК также перенесла дату начала профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая 2017. В компании отметили, что во время 10-дневных отключений будут проводиться профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

Специалисты проведут диагностику сетей и перекладку трубопроводов с применением новых технологий. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа.

Узнать, когда воду будут отключать в конкретном доме, можно на сайте Московской объединенной энергетической компании. Сервис с информацией о сроках отключения горячей воды также есть на официальном портале мэра и правительства Москвы. Чтобы проверить сроки отключения горячей воды в конкретном доме, нужно просто ввести адрес в поисковой строке. Также с помощью сервиса можно узнать, для чего отключают воду, сколько длятся работы, почему не отключают холодную воду и сколько придется платить за жилищно-коммунальные услуги во время профилактики.
