Отопление вновь включат в московских домах из-за похолодания

Отопление снова включают в московских жилых домах и объектах социальной сферы из-за похолодания. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Московская объединенная энергетическая компания".

Отмечается, что отопление будет включено в домах до конца дня 10 мая. Подачу тепла в 71 тысяче зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов, отключили в начале мая.

МОЭК также перенесла дату начала профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая 2017. В компании отметили, что во время 10-дневных отключений будут проводиться профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

Специалисты проведут диагностику сетей и перекладку трубопроводов с применением новых технологий. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа.