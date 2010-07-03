Минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала лета, сообщает РИА Новости. В ночь на понедельник столбики термометров показали лишь +6,7 градуса.
При этом на востоке Московской области была зафиксирована температура 1,9 градуса тепла.
Переменная облачность и небольшие осадки ожидают москвичей и жителей Подмосковья 5 августа. Днем воздух в столичном регионе прогреется максимум до +17 градусов.
Как уточнили синоптики, в первый день новой недели небо будет затянуто облаками, а местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров в столице покажут плюс 14–16 градусов. По области дневная температура воздуха составит от +14 до +17 градусов. Однако из-за высокой влажности (60%) по ощущениям будет на два–три градуса холоднее. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали, какой будет новая неделя в Москве. По словам специалистов, долгожданное потепление придет в столичный регион в среду. 7 августа воздух прогреется до плюс 21–23 градусов. Северо-западный ветер сменится юго-западным при скорости 5−10 метров в секунду.
Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в четверг, 8 августа, в столице станет еще теплее – до +24 градусов. В Подмосковье температура поднимется до плюс 20–25 градусов. При этом, отметили в центре "Фобос", вся неделя будет дождливой, а к выходным придут ливни с грозами.
Стало известно, когда в Москве потеплеет
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