Июль 2019 года стал самым теплым за историю метеонаблюдений

Июль текущего года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую службу по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.
Предыдущий рекорд принадлежит июлю 2016 года. Тогда средняя температура была на 0,04 градуса ниже, чем в 2019-м.
В этом году в Западной Европе было зафиксировано несколько волн аномальной жары. Рекордные температурные значения фиксировались в нескольких странах.
По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Москву к среде, 7 августа. Температура поднимется до 22–24 градусов тепла.
Четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на этой неделе. Воздух прогреется до 23–25 градусов.
Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала лета. Столбики термометров опустились до +6,7 градуса.
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