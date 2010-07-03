Июль 2019 года стал самым теплым за историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Июль текущего года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую службу по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.

Предыдущий рекорд принадлежит июлю 2016 года. Тогда средняя температура была на 0,04 градуса ниже, чем в 2019-м.

В этом году в Западной Европе было зафиксировано несколько волн аномальной жары. Рекордные температурные значения фиксировались в нескольких странах.

По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Москву к среде, 7 августа. Температура поднимется до 22–24 градусов тепла.

Четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на этой неделе. Воздух прогреется до 23–25 градусов.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала лета. Столбики термометров опустились до +6,7 градуса.