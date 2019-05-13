Что нужно знать об отключении горячей воды в Москве

Тринадцатого мая в Москве начались плановые отключения горячей воды. Они нужны для подготовки к новому отопительному сезону. Работы продлятся вплоть до конца августа. Узнайте, когда и на сколько отключат воду в вашем доме, а также зачем это нужно.

Фото: ТАСС/Артур Новосильцев

А у вас?

Узнать, когда отключат воду в вашем доме, можно на сайте "МОЭК". Для этого достаточно ввести в графе "Узнать об изменениях в графиках подачи горячей воды" свой домашний адрес. Все отключения планируется завершить до 31 августа 2019 года.

На сколько отключат?

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Москвичам повезло со сроками отключения горячей воды: ее не будет всего 10 дней. Почти во всех других регионах страны водоснабжение отключат на 14 суток.

С мая по август к отопительному сезону подготовят около 16,4 тысячи километров тепловых сетей, в том числе приблизительно восемь тысяч километров магистралей, где специалисты проведут 577 этапов гидравлических испытаний. Отключения коснутся практически всех домов столицы. Исключение – здания с альтернативным трубопроводом, где горячую воду могут отключать либо на короткий срок, либо не каждый год, так как горячее водоснабжение можно перевести на резервные трубы. Кроме того, есть дома, оборудованные индивидуальными котельными, или новые микрорайоны, в которых построены свои котельные.

Нужно ли платить за горячую воду, пока ее нет?

Согласно информации, размещенной на портале mos.ru, ежемесячно необходимо платить за потребление горячей и холодной воды в соответствии с показаниями счетчиков. Чтобы счетчик горячей воды не накручивал лишние кубометры, можно перекрыть горячую воду на время отключения ее подачи.

А если воду отключат не по плану?

Горячую воду часто отключают до или после подготовки к отопительному сезону. Порой это бывает в разгар зимы. Но на этот случай у коммунальщиков есть нормативы. Так, горячую воду внепланово могут отключать не более чем на восемь часов (суммарно) в течение одного месяца, на четыре часа единовременно, на 24 часа, если произошла авария.

Если какой-то из этих лимитов был нарушен, гражданам можно обратиться за разъяснениями в электронную приемную Мосжилинспекции, управляющую компанию или в "МОЭК". Туда же следует обращаться, если температура горячей воды в квартире ниже 60 градусов или выше 75.

Можно ли быстрее?

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В середине февраля этого года стало известно, что отключения горячей воды, возможно, удастся сократить до трех дней. Об этом тогда заявил экс-заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, ныне занимающий должность врио губернатора Мурманской области.

Зачем отключают горячую воду?

Во время отключения горячей воды специалистам важно выполнить ряд задач: установить, нет ли в трубах нарушений и протечек, провести профилактические работы. В Московской объединенной энергетической компании ("МОЭК") рассказали, что главный элемент подготовки к отопительному сезону – гидравлические испытания трубопроводов.

Это когда в трубах плавно создается давление, превышающее обычное. Специалисты пристально следят за его ростом по приборам. Это позволяет узнать, нет ли повреждений, или выявить потенциально слабые участки. Если неполадки будут обнаружены, то специалисты сразу их устранят. Для этого извлекают поврежденную трубу из-под земли и ремонтируют ее. А затем снова проводят контрольные гидравлические испытания.

Любые неисправности в тепловых сетях представляют риск для жильцов, поэтому их проверка необходима.