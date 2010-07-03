В Москве начались плановые отключения горячей воды

МОЭК приступила к плановым отключениям горячей воды в зданиях, сообщает пресс-служба компании. Они необходимы для проведения профилактических работ на сетях теплоснабжения.
Пока в жилых домах будут поочередно отключать воду, специалисты проведут гидравлические испытания трубопроводов. Кроме того, они займутся профилактическими и капитальными ремонтами на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.
В планах также диагностика и ремонты магистральных и разводящих тепловых сетей. Параллельно управляющие компании проведут обслуживание внутридомовых систем.
Узнать дату проведения работ по конкретному адресу можно на портале mos.ru.
В пресс-службе добавили, что летом к отопительному сезону подготовят около 16,4 тысячи километров тепловых сетей, включая восемь тысяч километров магистралей. Профилактические работы завершат в конце августа.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.