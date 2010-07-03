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11:44

В Москве начались плановые отключения горячей воды

город ЖКХ

11:44

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин

МОЭК приступила к плановым отключениям горячей воды в зданиях, сообщает пресс-служба компании. Они необходимы для проведения профилактических работ на сетях теплоснабжения.

Пока в жилых домах будут поочередно отключать воду, специалисты проведут гидравлические испытания трубопроводов. Кроме того, они займутся профилактическими и капитальными ремонтами на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

В планах также диагностика и ремонты магистральных и разводящих тепловых сетей. Параллельно управляющие компании проведут обслуживание внутридомовых систем.

Узнать дату проведения работ по конкретному адресу можно на портале mos.ru.

В пресс-службе добавили, что летом к отопительному сезону подготовят около 16,4 тысячи километров тепловых сетей, включая восемь тысяч километров магистралей. Профилактические работы завершат в конце августа.

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город ЖКХ

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