Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Плановые отключения воды начнутся в столице 13 мая

Горячую воду начнут отключать в Москве 13 мая, передает телеканал Москва 24. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.

Узнать, когда именно не будет горячего водоснабжения в определенном доме, можно на портале mos.ru.

Для этого нужно ввести адрес. Сервисом могут воспользоваться все желающие без регистрации.

За 10 дней рабочие должны успеть осмотреть оборудование и отремонтировать его. В домах с альтернативным трубопроводом воду могут отключать не каждый год или на более короткий срок.

8 мая во всех жилых домах столицы отключили отопление. 98% социальных учреждений перевели на летний режим работы.

К отключению отопления МОЭК приступила 6 мая. За три дня отопление поэтапно отключили более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов.

Сперва батареи отключили в промышленных и административных зданиях, а затем подачу тепла прекратили в жилых домах, больницах и школах.