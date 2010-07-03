Холодная погода ожидается в воскресенье в Москве

Облачная погода и дождь прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье, 22 сентября. Об этом информирует портал "Метеоновости".
"Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов тепла", – говорится в сообщении.
Особо отмечается, что будет дуть сильный ветер северо-западного направления. Его отдельные порывы составят 22 метра в секунду.
Синоптики добавляют, что в столичном регионе сохраняется тенденция резких колебаний атмосферного давления. Сегодня оно будет пониженным и составит 735 миллиметров ртутного столба. На этом фоне у метеозависимых людей могут обостриться различные хронические заболевания.
Ранее МЧС оповестило москвичей о мокром снеге и сильном ветре в воскресенье. Жителям города рекомендовали парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также избегать прогулку рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.
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