Павильоны "Здоровая Москва" будут закрыты в воскресенье из-за непогоды в столице

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Павильоны "Здоровая Москва" не будут работать в воскресенье, 22 сентября, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на столичный департамент здравоохранения.

"В связи с экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Москве медицинские павильоны "Здоровая Москва" в воскресенье, 22 сентября, работать не будут", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что павильоны возобновят свою работу в обычном режиме в понедельник. Медицинские услуги станут доступны с 8:00 до 22:00.

Ранее МЧС предупредило москвичей о мокром снеге в воскресенье. Синоптики заявили, что порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду.