Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до октября

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до начала октября, сообщил Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

По словам мэра, пройти бесплатную диспансеризацию в парках успели не все желающие.

Он напомнил, что медицинское обследование по времени займет не больше часа, а результаты анализов придут на электронную почту. С собой нужно взять паспорт или права.

46 павильонов "Здоровая Москва" должны были прекратить свою работу 15 сентября. Обследование в рамках проекта "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха прошли уже более 300 тысяч москвичей.

Накануне закрылись 13 площадок для занятий программы "Здоровая Москва". Они были открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Кроме того, тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".