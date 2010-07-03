Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до октября
Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до начала октября, сообщил Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
По словам мэра, пройти бесплатную диспансеризацию в парках успели не все желающие.
Он напомнил, что медицинское обследование по времени займет не больше часа, а результаты анализов придут на электронную почту. С собой нужно взять паспорт или права.
46 павильонов "Здоровая Москва" должны были прекратить свою работу 15 сентября. Обследование в рамках проекта "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха прошли уже более 300 тысяч москвичей.
Накануне закрылись 13 площадок для занятий программы "Здоровая Москва". Они были открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Кроме того, тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".
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