Более 300 тысяч москвичей проверили здоровье в парках

07:38
07:38
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Фото: портал мэра и правительства Москва/Юлия Иванко
Более 300 тысяч москвичей прошли обследование в рамках проекта "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что обследование занимает минимум времени, но позволяет оценить состояние здоровья.
"Горожане проверили здоровье в комфортной обстановке и, что важно, в удобное время. Павильоны открыты каждый день и работают с раннего утра и до позднего вечера", – подчеркнул Хрипун.
Кроме того, в 13 парках и скверах столицы проходят занятия проекта "Здоровая Москва". Спортивные мероприятия на открытом воздухе посетили более 40 тысяч детей.
С утра до вечера занятия проходят рядом с павильонами "Здоровая Москва". Посетить можно танцевальные, спортивные и познавательные мероприятия. Дети часто посещают их вместе с родителями.
Площадки для занятий программы "Здоровая Москва" открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Кроме того, тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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