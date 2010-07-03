Завершили свою работу 13 площадок у павильонов "Здоровая Москва"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Москве завершили свою работу 13 площадок активностей у павильонов "Здоровая Москва". Об этом рассказала советник заместителя руководителя департамента здравоохранения столицы Мария Васильева.

"В Москве 46 павильонов "Здоровая Москва", где люди могли проверить свое здоровье, и при 13 из них работали площадки активностей. На них проходили спортивные занятия, лекции о рациональном питании, психологии и здоровом образе жизни, мастер-классы, уроки спортивных единоборств, йога, танцы и многое другое. Многие люди, которые в другое время не имеют возможности заниматься своим здоровьем, на них приобщились к здоровому образу жизни. Но сейчас нам предстоит холодное время, поэтому приходится эту красоту сворачивать", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Васильева отметила, что часто дети приводили на спортивные занятия своих родителей. Более половины посетителей, которые поначалу приходили просто из интереса, постепенно вовлекались и начинали заниматься. Она подчеркнула, что с каждой неделей гостей павильонов становилось все больше.

29 сентября в столице пройдет "День сердца". Через месяц, 29 октября, пройдет масштабный "День борьбы с инсультом". Москвичам и гостям города напомнят, как важно следить за своим здоровьем и заниматься спортом.



"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"

Ранее в Московском метро запустили тематический поезд, посвященный здоровому образу жизни. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии.

