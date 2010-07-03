Поезд "Здоровая Москва" запустили в метро

13:06
13:06
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столичном метрополитене торжественно запустили тематический поезд, посвященный здоровому образу жизни. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии подземки, передает Агентство "Москва".
"Состав будет ходить шесть месяцев, его увидят примерно 3 миллиона пассажиров", – сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Замруководителя департамента здравоохранения столицы Елена Громова отметила, что в поезде размещены лучшие рекомендации от главных специалистов города.
По ее словам, пассажиры тематического поезда смогут узнать много полезного.
"Сегодня мы запускаем поезд, в котором можно узнать много полезного и нужного. Эти рекомендации подготовлены лучшими специалистами нашего города – главными кардиологом, диетологом и другими", – сказала Громова.
Как отмечается, проект подготовили совместно с департаментом здравоохранения Москвы.
В поезде размещена информация о правильном питании, активном образе жизни, а также о своевременной диспансеризации.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут пройти обследование в 46 павильонах "Здоровая Москва" до 15 сентября. Около павильонов работу продолжат и площадки, где проводят мастер-классы и тренировки. Отмечается, что на второй этап диспансеризации отправились уже около 30 тысяч человек.
Кроме того, в 13 парках и скверах столицы проходят занятия проекта "Здоровая Москва". Спортивные мероприятия на открытом воздухе посетило более 40 тысяч детей.
С утра до вечера занятия проходят рядом с павильонами "Здоровая Москва". Посетить можно танцевальные, спортивные и познавательные мероприятия. Дети часто посещают их вместе с родителями.
Площадки для занятий программы "Здоровая Москва" открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Кроме того, тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: