Поезд "Здоровая Москва" запустили в метро

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столичном метрополитене торжественно запустили тематический поезд, посвященный здоровому образу жизни. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии подземки, передает Агентство "Москва".

"Состав будет ходить шесть месяцев, его увидят примерно 3 миллиона пассажиров", – сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Замруководителя департамента здравоохранения столицы Елена Громова отметила, что в поезде размещены лучшие рекомендации от главных специалистов города.

По ее словам, пассажиры тематического поезда смогут узнать много полезного.

"Сегодня мы запускаем поезд, в котором можно узнать много полезного и нужного. Эти рекомендации подготовлены лучшими специалистами нашего города – главными кардиологом, диетологом и другими", – сказала Громова.

Как отмечается, проект подготовили совместно с департаментом здравоохранения Москвы.

В поезде размещена информация о правильном питании, активном образе жизни, а также о своевременной диспансеризации.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут пройти обследование в 46 павильонах "Здоровая Москва" до 15 сентября. Около павильонов работу продолжат и площадки, где проводят мастер-классы и тренировки. Отмечается, что на второй этап диспансеризации отправились уже около 30 тысяч человек.

Кроме того, в 13 парках и скверах столицы проходят занятия проекта "Здоровая Москва". Спортивные мероприятия на открытом воздухе посетило более 40 тысяч детей.

С утра до вечера занятия проходят рядом с павильонами "Здоровая Москва". Посетить можно танцевальные, спортивные и познавательные мероприятия. Дети часто посещают их вместе с родителями.

Площадки для занятий программы "Здоровая Москва" открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Кроме того, тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".