Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до 15 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи смогут пройти обследование в 46 павильонах "Здоровая Москва" до 15 сентября. Около павильонов работу продолжат и площадки, где проводят мастер-классы и тренировки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на второй этап диспансеризации отправились уже около 30 тысяч человек.

Чтобы пройти обследование в одном из 46 павильонов, достаточно иметь с собой паспорт или водительские права. Если пациент не прикреплен к поликлинике, то у него дополнительно попросят полис ОМС.

Все обследования занимают не более часа. В результате посетитель получает подробное медицинское заключение и рекомендации врача. В случае необходимости пациента направят на дополнительное обследование в поликлинику.

Ранее сообщалось, что обследование в рамках проекта "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха прошли более 300 тысяч москвичей.

Кроме того, в 13 парках и скверах столицы проходят занятия проекта "Здоровая Москва". Спортивные мероприятия на открытом воздухе посетило более 40 тысяч детей.

С утра до вечера занятия проходят рядом с павильонами "Здоровая Москва". Посетить можно танцевальные, спортивные и познавательные мероприятия. Дети часто посещают их вместе с родителями.

Площадки для занятий программы "Здоровая Москва" открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Кроме того, тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".