Названа дата наступления астрономической осени в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астрономическая осень в столице наступит утром 23 сентября, в день осеннего равноденствия, сообщает пресс-служба Московского планетария.

"23 сентября в 10:50 дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. В северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в южном – весна", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Солнце находится ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под ним. После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада.

"Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет пять часов – 23 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит всего семь часов", – сообщает пресс-служба планетария.

Ранее москвичам пообещали возвращение бабьего лета. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов тепла.

Синоптики напомнили, что осеннее ненастье оказывает на организм выраженное психологическое влияние. У человека может появляться общая слабость, снижение активности, настроения. У некоторых жителей могут отмечаться головные и сердечные боли, а также скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма.

