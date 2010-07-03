Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 23 сентября, в московском регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем в столице составит плюс 7–9 градусов, по области 5–10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, местами его порывы достигнут 12–17 метров в секунду, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Во вторник осадков не ожидается, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса, по области до минус 4. Днем в Москве ожидается плюс 7–9 градусов, по области 5–10 градусов.

25 сентября ночью будет переменная облачность, температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит 6–11 градусов.

26 сентября переменная облачность, без осадков. Температура ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 6–11 градусов тепла.

Всю неделю в центральных областях России будет прохладно. Средняя суточная температура составит 6–7 градусов.

23 сентября в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше 6–11 градусов. В Центральном Черноземье ожидается плюс 8–13 градусов.

Во вторник и среду ночью, по прогнозам синоптиков, будет минус 3 – плюс 3 градуса, днем плюс 5–10 градусов. На севере Центрального округа местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В Центральном Черноземье во вторник и среду днем 8-13 выше нуля, тоже местами осадки.

В четверг на севере Центрального округа местами пройдет дождь с мокрым снегом, ночью до минус 3 градусов, днем 6–11 градусов тепла. В Центральном Черноземье ночью минус 1 - плюс 4 градуса, днем плюс 8-13.

В столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 23 сентября. Будет сильный ветер. Предупреждение действует с 21:00 22 сентября.

Гражданам посоветовали укрываться в прочных зданиях, не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев и шатающихся конструкций.

Также не стоит близко подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

Ранее сообщалось, что ясная погода придет в Москву и Подмосковье во вторник. В это время Москва попадет в зону антициклона. Благодаря этому в столице воздух прогреется до +10 градусов.

