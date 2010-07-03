Синоптики пообещали подобие бабьего лета в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Подобие бабьего лета придет в Москву в конце предстоящей недели, рассказали Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
"Осадков в Москве не прогнозируется, даже наоборот. Можно сказать, что вторая половина недели, четверг, пятница, суббота, это будет подобие позднего бабьего лета", – сказал собеседник агентства.
Во вторник, 24 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ночью в Москве будет 0... +2 градуса, в Подмосковье – до +3. Днем в Москве – +8 градусов, по области – до +9.
"Утро": атмосферное давление будет повышенным 23 сентября
В среду атмосферное давление начнет повышаться. Ночью станет прохладнее – до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +10. С четверга до субботы столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Потеплеет до +13 градусов. В субботу – до +15.
В воскресение вернется облачность, пройдут дожди. Температура ночью повысится до +4... +6 градусов. Днем столбики термометров покажут +12 градусов.
Ранее из-за ветра в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности до вечера 24 сентября. Гражданам посоветовали укрываться в прочных зданиях.
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