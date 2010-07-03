Россиянам пообещали возвращение тепла

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до конца сентября бабьего лета в Москве ждать не стоит. Погода будет без осадков, но температура воздуха будет ниже нормы.

"До конца недели, а фактически до конца сентября бабьего лета, по расчетам, ждать не стоит. Уже сейчас холодная погода, поток холодного воздуха, поэтому температура ниже нормы. В октябре, в принципе, возможны периоды потепления, может быть, в начале октября. Возможно повышение температуры до +13...+15 градусов", – сказал он Москве 24.

Он отметил, что, когда мы говорим, что погода теплая, то имеем в виду относительно климатической нормы. Если в конце первой декады октября +15 градусов, то это вполне "симпатичная" температура, причем если это сочетается с ясным небом, то можно ассоциировать такой расклад "с бабьим летом в октябрьском исполнении". Синоптик добавил, что есть предположение, что в первой половине октября будет именно такая погода.

Ранее метеорологи предупредили о затяжном похолодании в Московском регионе. В столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за ночных заморозков и сильного ветра. Синоптики прогнозируют "метеокачели", которые придут на смену барической "бензопиле".

Во вторник, 24 сентября, в Москве будет облачная погода без существенных осадков. Ночью в Москве ожидается около 0 градусов, в Подмосковье – до -3. Днем в Москве – +9 градусов, по области – до +10.

В среду, 25 сентября, ночью будет переменная облачность. Днем прогнозируется облачность с прояснением и без осадков. Температура воздуха составит +6...+11 градусов.

