В Москве завершается велосипедный сезон – синоптики предупреждают о ночных заморозках и дальнейшем ухудшении погоды. Поэтому велосипедистам стоит задуматься о том, где оставить на зимовку своего "железного коня". При этом не стоит забывать и про безопасность, так как в последнее время активизировались воры, которые могут угнать ваш двухколесный транспорт. Рассказываем, как защитить свой велосипед от морозов и воров.

В тепле и на высоте

Руководитель велоклуба "32 спицы" Константин Маркачев рассказал Москве 24, что в холодное время года велосипед лучше хранить дома и, если есть возможность, подвесить его на специальные крепления. Самый удобный вариант – крюк в стене или специальная штанга. Велосипед, хранящийся в подвешенном состоянии, меньше всего подвержен износу. При этом балкон для велобайка не очень подойдет.

"Хранить на балконе не очень хорошо, потому что там достаточно низкие температуры, конечно, выше, чем на улице, но все-таки. В любом случае если велосипед убирается на зимовку, то его лучше весь перебрать, смазать либо разобрать и убрать куда-нибудь на антресоль", – пояснил он.

Кроме того, для того чтобы шины не деформировались за зиму, необходимо немного снизить в них давление воздуха. Однако полностью шины спускать не стоит, так как будет дополнительная нагрузка на колесные диски.





Константин Маркачев руководитель велоклуба "32 спицы" Как правило, их хранят горизонтально, но вертикальное положение позволяет разместить большее число велосипедов на стене.

При этом президент Велотранспортного союза Игорь Налимов свой велобайк хранит на балконе, и пока "ничего особенного с велосипедом не произошло". Однако балкон должен быть застеклен, чтобы на нем не было слишком влажно и холодно.

Оставить на хранение

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Отправить на зимовку велосипед также можно в специальных сервисах по сезонному хранению, наподобие хранения автомобильных шин.

"Как правило, эту услугу предлагают велосипедные магазины. Есть мастерские, которые в сезон работают по назначению, а на зимний период они переквалифицируются на лыжи и сноуборд, а помещение мастерских предоставляют для хранения велосипедов. Цены довольно лояльные", – пояснил Маркачев.

Сейчас стоимость хранения составляет от 500 рублей до трех тысяч рублей в месяц в зависимости от площади помещения. Также некоторые склады предлагают фиксированные цены: за три месяца – 1,5–2 тысячи рублей, за весь срок (до 31 марта) – около 2,5 тысячи. Там же можно заказать полное техническое обслуживание своего железного коня, но стоимость хранения будет немного выше.

Как обезопаситься от воров

Президент Велотранспортного союза Игорь Налимов рассказал, что хорошим способом защиты являются надежные велосипедные замки, которые "нельзя перерубить одним движением".





Игорь Налимов президент Велотранспортного союза Замки, которые надеваются прямо на колеса, они являются более надежными. Ворам придется уносить велосипед вместе со стойкой.

Самый же надежный способ защиты от угона, по мнению Маркачева, – это не оставлять свой велосипед на улице. Велобайк должен хранится либо дома, либо "за ним должен кто-то приглядывать".

"Все велозамки – это пять минут времени для опытного вора, в зависимости от того, какой замок. Если замок хороший типа U-Lock, то это максимум минут на десять. Тем более сейчас научились личинки выбивать из замков и довольно легко крадут велосипеды", – подчеркнул эксперт.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, руководитель велоклуба "32 спицы" советует переписать или сфотографировать серийный номер на раме велосипеда. Обычно он наносится на рулевую трубу или снизу на кареточный узел (место между педалями). Также номер должен быть указан в документации, которая дается при приобретении велосипеда, например, в гарантийном талоне.





Константин Маркачев руководитель велоклуба "32 спицы" По индивидуальному номеру всегда можно установить, что это именно ваш велосипед.

"Если у вас украли велосипед, нужно в любом случае написать заявление в полицию, так как были случаи, что украденные велосипеды находили: сотрудники полиции вскрывали какие-то гаражи, а там оказывались краденные велосипеды", – добавил собеседник Москвы 24.

