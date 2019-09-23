Барическая "бензопила" и морозное дно: куда исчезло бабье лето и верить ли метеорологам

Метеорологи предупредили о затяжном похолодании в Московском регионе. Особенно лютым будет начало недели: 23 сентября термометр покажет не больше девяти градусов тепла, кроме того, велика вероятность осадков. В столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за ночных заморозков и сильного ветра. Надежда на бабье лето тает с каждым днем, синоптики прогнозируют "метеокачели", которые придут на смену барической "бензопиле". Что все это значит, а главное – почему обещанное тепло может не прийти, а прогнозы синоптиков не всегда сбываются, – выяснила Москва 24.

Чем опасна барическая "бензопила" и зачем она нужна

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В феврале 2018 москвичи узнали о существовании "морозного дна": в заметенном снегом городе похолодало до минус 28 градусов. Наглядное и точное определение такой погоды дали в центре погоды "Фобос". С легкой руки синоптиков жители столицы также поняли, как выглядят "метеорологические качели", барическая "пила" и ее тяжелая версия барическая "бензопила". Эти образные характеристики не являются официальными терминами синоптиков, однако все чаще их можно услышать из их уст.

"Конечно, это художественное выражение. Мы используем его, чтобы акцентировать внимание на каких-то важных погодных событиях, на которые нужно обратить внимание, о которых нужно помнить, к которым необходимо подготовиться, – разъяснил Москве 24 ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. – От Росгидромета никто такое не услышит, это государственная структура, которая придерживается официальной терминологии. Мы же иногда прибегаем к таким формулировкам, чтобы любой житель понял, о чем идет речь. Есть опасные погодные явления, например, сильный ветер, аномальное атмосферное явление, проливные дожди. Это нельзя игнорировать, и такие яркие фразы помогают встряхнуться, понять, что происходит, и успеть адаптироваться к погодной ситуации".

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин яркие фразы коллеги называет "сленговым термином" и отмечает, что свою миссию они эффективно исполняют. В профессиональной среде все понимают, что такое холодный фронт, фронт окклюзии, теплый фронт и так далее. А человек, который далек от метеорологии, не понимает, – говорит он. – Образование снежной крупы или снежных зарядов, ядро коагуляции и еще много слов, глядя на которые люди бы что-то плохое подумали. Такие выражения привлекают внимание, но становится интересно". Барическая "бензопила", коснувшаяся московского региона в минувшие выходные, это перепады, связанные с давлением, более жесткий и дискомфортный вариант барической "пилы".





Юрий Варакин начальник ситуационного центра Росгидромета Как пилим мы: давление то падает, то растет. Когда у нас идет череда атмосферных фронтов, то перед фронтом давление падает, за фронтом – растет.

О метеокачелях можно говорить, когда меняется не только давление, но и температура: предупреждающий сигнал для метеозависимых и людей с болезням сосудов. По той же схеме укрепилось "бабье лето" – период теплой, погожей погоды без осадков, с повышенным давлением, влиянием антициклона, солнцем, отсутствием облаков на небе и температурой выше нормы или в ее границах. И это тоже не метеорологический термин: прощальные объятия лета в разных странах называют по-своему: индийское лето, французское и так далее.

Бабье лето обещали, а его нет. Как так?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Что будет с бабьим летом в Москве? Синоптики разводят руками и осторожно говорят лишь о "подобии бабьего лета". Виной всему – предательские облака и столбик термометра, который еле дотягивает до желанных градусов. Но и этого "подобия" придется подождать. "Бабьего лета пока не видно, улучшение погоды произойдет в конце недели, а пока три дня будем мерзнуть, – рассказывает Тишковец. – Температура начнет повышаться, ночью подержатся нулевые температуры, днем рассчитываем на 10–11 градусов тепла, в выходные, может быть, до 10–15. Подчеркну, что пока сложно это назвать бабьим летом, потому что много облаков".

По прогнозам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, которую цитирует "Российская газета", во вторник, 24 сентября, осадков не ожидается, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса, по области – до минус 4. Днем в Москве ожидается плюс 7–9 градусов, по области – 5–10 градусов. 25 сентября ночью ожидается переменная облачность, температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем – облачность с прояснениями, без осадков, и уже потеплеет: воздух прогреется до 6–11 градусов, 26 сентября переменная облачность, без осадков. Температура ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем – 6–11 градусов тепла.

Специалисты советуют не смотреть прогнозы погоды больше чем на пять дней вперед. Идеальный срок для прогнозирования погоды – пять суток, за шесть или семь суток также можно дать более менее точный прогноз, дальше – уже нет. Существуют методики прогнозирования на месяц, на сезон, на полгода вперед, но это так называемые фоновые прогнозы. Их вероятность не превышает 60%.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" К таким прогнозам нужно относиться снисходительно, потому что по сути это бабушка надвое сказала. Что будет на самом деле, знает один Господь Бог.

Кто виноват в неправильных прогнозах?

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ругать синоптиков за несбывшиеся прогнозы не стоит: если бабье лето обещали больше чем неделю назад, виноваты не люди, а машины. А еще – переменчивая природа. Каждую минуту в атмосфере что-то меняется, все эти изменения фиксируют станции метеонаблюдения. Ближайшие метеостанции могут находиться через 30-50 квадратных километров друг от друга, например, в Москве и в Серпухове.

"В Москве и в Серпухове зафиксировали происходящее, а то, что произошло между ними, никто и не узнал. А там может случиться что-то такое, что повлияло на весь ход событий, – говорит Тишковец. – Срабатывает некий эффект бабочки, когда незначительные изменения в атмосфере могут приводить к торможению или, наоборот, ускорению каких-то процессов, соответственно, прогноз меняется, иногда кардинально. А вообще синоптики постоянно отслеживают погоду, вносят изменения, это такой перманентный процесс. Не стоит думать, что мы в воскресенье пришли в лабораторию, записали погоду на семь дней и ушли, это не так".

Чтобы не обмануться, прогноз погоды стоит узнавать из официальных источников, поменьше пользоваться поисковиками и смартфонами: там мы видим данные, не проходящие селекцию по местным физико-географическим особенностям. Ни одна такая система – а они могут производиться в США, Корее, Японии и вообще где угодно – не даст полноценных актуальных данных, не расскажет об опасностях: о поваленных деревьях, гололедице, опасном ветре, не расскажет о мерах, которые необходимо принять, чтобы избежать неприятных последствий. "И такие явления нужно правильно донести! – резюмирует Тишковец – Здесь как раз на помощь приходят такие уловки, которые ярко, наглядно, метафорично и понятно объясняют, что происходит".

Екатерина Рукавичникова, Анатолий Федотов