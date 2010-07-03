Москвичам пообещали "метеокачели" на предстоящей неделе

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Синоптики прогнозируют на предстоящей неделе "метеокачели" в столице, также в столичном регионе ожидаются заморозки. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в воскресенье, 22 сентября, в столичном регионе выпадут осадки.

"А в начале следующей недели осадков не будет, будут "метеокачели". С воскресенья по среду среднесуточная температура будет на два-три градуса ниже климатической нормы. Это значит днем будет плюс 6–9 градусов, а ночью в Московской области температура может опускаться до минус 2", – приводит слова Варакина Агентство "Москва".

Также он сообщил, что в столичном регионе вечером в воскресенье и в ночь на понедельник может выпасть снег. Холод и осадки в регион принесет циклон. По его словам, снежный покров ляжет ненадолго. В целом предстоящие выходные начнутся с относительно сухой погоды.

Гидрометцентр объявил в Москве и области оранжевый уровень погодной опасности из-за грядущих заморозков. Похолодание ожидается с 01:00 до 07:00 21 сентября.

В ближайшие дни также прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.

Синоптики напомнили, что осеннее ненастье оказывает на организм выраженное психологическое влияние. У человека может появляться общая слабость, снижение активности, настроения. У некоторых жителей могут отмечаться головные и сердечные боли, а также скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма.

