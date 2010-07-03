В ТиНАО задержали москвича по подозрению в краже велосипеда

Сотрудники полиции в ТиНАО задержали подозреваемого в краже велосипеда и хранении героина, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в МВД, в территориальный отдел полиции обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что приехала в торговый центр на велосипеде. Оставив транспорт у входа, женщина отправилась за покупками. Вернувшись, она не нашла велосипеда на прежнем месте. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали грабителя на территории одного из гаражных кооперативов. Похищенное имущество было изъято.Задержанным оказался ранее судимый 38-летний житель столицы.
Сообщается, что при личном досмотре у злоумышленника был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством под названием героин.
Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".
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