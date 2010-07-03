Дмитрия Хрусталева лишили водительских прав

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Мировой суд Останкинского района Москвы лишил соведущего "Вечернего Урганта" Дмитрия Хрусталева водительских прав, сообщает РИА Новости. Отмечается, что на заседание суда он не пришел.

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев", – объявила судья Анна Болотникова.

Суд признал его виновным по статье КоАП "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Максимальное наказание по этой статье – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года.

По протоколу, 2 апреля инспектор остановил Mercedes ведущего на Аргуновской улице, и его смутило "резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке". Хрусталева попросили пройти тест на алкоголь, однако он отказался. После этого его отстранили от управления, а машину направили на спецстоянку. До этого Хрусталев привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, но раньше наказания ограничивались штрафами.

