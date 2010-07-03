Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву

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В Москве может потеплеть до +20 градусов в октябре, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы... В октябре у нас в дневные часы бывает и +15, и +20 градусов", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

По словам Поздняковой, в октябре теплой может считаться погода со среднесуточной температурой около 10–12 градусов тепла при норме в 8 градусов.

О потеплении ранее также рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в начале октября может потеплеть. Возможно повышение температуры до +13...+15 градусов.

По его словам, когда синоптики говорят о теплой погоде, то ориентируются на климатическую норму. Если в конце первой декады октября температура составит +15 градусов, то можно ассоциировать такой расклад "с бабьим летом в октябрьском исполнении". Синоптик также добавил, что по прогнозам специалистов, в первой половине октября может быть именно такая погода.

А пока в столичном регионе сохраняется прохладная погода. По прогнозам синоптиков, в среду, 25 сентября, ночью будет переменная облачность. Днем прогнозируется облачность с прояснением и без осадков. Температура воздуха составит +6...+11 градусов.

