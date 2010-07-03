Синоптики рассказали о приходе бабьего лета в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Бабье лето может прийти в Москву в первой декаде октября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Также Вильфанд отметил, что в начале следующей недели может потеплеть до +15... +17 градусов. При этом он заметил, что точно спрогнозировать бабье лето можно только за несколько дней.

По словам метеоролога, в начале следующей недели столичный регион окажется в зоне действия южных потоков. Температура воздуха возрастет, но вместе с этим вернутся облачная погода и дожди.

"Погода": ждать ли москвичам бабьего лета



По прогнозам, в пятницу, 27 сентября, ожидается 9–11 градусов, в субботу – на градус выше. Еще на градус потеплеет в воскресенье. В понедельник временами будет идти дождь, до 10-15 градусов тепла. Во вторник воздух прогреется до +16.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в Москве может потеплеть до +20 градусов. Север европейской территории России окажется в зоне тепла в октябре. Такая ситуация прогнозируется также в Москве и Подмосковье.