Москвичам рекомендовали собрать урожай до середины следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичным дачникам рекомендовали собрать весь урожай до середины следующей недели. Как рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, потепление будет недолгим, и уже скоро в Московский регион вернутся заморозки.

"В течение первой половины недели температура еще может достигать плюс 15 градусов, но потом опять ожидается понижение. И нужно уже собирать урожай", – отметил метеоролог.

Он уточнил, что положительные значения днем прогнозируются до середины октября, однако в ночное время заморозки ожидаются уже со следующей пятницы.

Вильфанд также посоветовал готовиться к переезду с дач в первой декаде месяца.

Синоптики прогнозируют приход бабьего лета в первой декаде октября. В начале следующей недели может потеплеть до +15... +17 градусов. Вместе с этим вернутся облачная погода и дожди.

В пятницу, 27 сентября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +9... +11 градусов.