Воздух в Москве в пятницу прогреется до +11 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 27 сентября, в Москве облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Воздух прогреется до +9... +11 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В ночь на субботу обойдется без осадков. Ветер – переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха не превысит плюс 5 градусов. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.

Синоптики прогнозируют приход бабьего лета в первой декаде октября. В начале следующей недели может потеплеть до +15... +17 градусов. Вместе с этим вернутся облачная погода и дожди.